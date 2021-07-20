Чеченец представлялся племянником Кадырова и заставлял бизнесменов служить ему

Уроженцев Чечни Юсупа Габатаева, Ибрагима Нукманова, Халида Хамидова и Шамала Мадаева обвинили в хулиганстве, покушении на убийство двух и более лиц, убийстве, причинении легкого вреда здоровью и участии в незаконном формировании. Как сообщает «Блокнот Краснодар», Нукманов при этом представлялся племянником главы Чечни Рамзана Кадырова.

Южный окружной суд приговорил подсудимых к колонии сроком от 3,5 до 17 лет в зависимости от роли каждого. Чеченцы были задержаны после смертельной уличной перестрелки в Краснодаре в 2019 году.

По информации издания, Нукманов получил 13 лет колонии. Во время судебного заседания стало известно, что он представлялся племянником Кадырова и выбивал долги у краснодарских бизнесменов. Тех, кто не мог с ним рассчитаться, мужчина заставлял прислуживать ему — выполнять различные бытовые поручения. Кроме того, подчеркивается, что из его оружия были убиты участники перестрелки в Краснодаре в 2019 году.

Перестрелка, в результате которой погиб 27-летний житель Краснодара, произошла в августе 2019-го. В ней участвовали 10 человек. Полиция задержала четырех подозреваемых уроженцев Чечни.