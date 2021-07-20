Продавец обуви отказался обслуживать модель из-за ее внешности

Сотрудник магазина обуви отказался обслуживать темнокожую модель из-за ее внешности. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах Эрика Уилц (Erica Wiltz) объяснила, что пришла в нью-йоркский обувной магазин Saks, чтобы подобрать пару туфель бренда Jimmy Choo для предстоящей свадьбы. По ее словам, консультант бутика делал вид, что ее нет. Он также не хотел ее обслуживать.

«Когда я пришла в Saks, я увидела, что продавец занят и помогает другой светлокожей клиентке. Я видела, как вежливо и обходительно он с ней обращался. Я решила подождать своей очереди и не отвлекать его. Когда та женщина ушла, консультант не стал ко мне подходить и сделал вид, что не видит меня. В конце он все-таки подошел ко мне, однако вел себя довольно пренебрежительно, в отличие от предыдущей клиентки. Было видно, что он не хотел меня обслуживать», — поделилась она.

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Девушка добавила, что не купила туфли и ушла из магазина в слезах. Она подчеркнула, что мужчина проявил по отношению к ней расизм и дискриминацию. «Люди понятия не имеют, насколько это бесчеловечно», — сказала модель.

Представитель компании Saks, имя которого не указано, дал комментарий Daily Mail по поводу случившегося. «Мы глубоко сожалеем об опыте, который Эрика получила в нашем магазине. Мы стремимся к инклюзивности, равенству и уважению ко всем. Нам очень жаль, что госпоже Уилц не оказали услуги высокого качества, которые мы стремимся предоставлять нашим клиентам. Мы напрямую взаимодействуем с ней, чтобы понять и разрешить сложившуюся ситуацию», — сказал он.

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