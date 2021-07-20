Сбербанк начал принимать карты American Express в терминалах и банкоматах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев рассказал, что сеть приема данных карт в точках продаж клиентов банка на данный момент расширяется. Он подчеркнул, что постепенно завершается первый этап интеграции и скоро по всей стране можно будет использовать American Express.

Царев пояснил, что держатели карт смогут оплачивать товары и услуги как в большом количестве магазинов, так и на интернет-площадках. Клиенты American Express также получат возможность снимать рубли в банкоматах Сбера, добавил он.

Ранее сообщалось, что пять крупных российских банков подтвердили подключение карт «Мир» к Apple Pay. В частности, одними из первых загрузить свои карты в iPhone смогут клиенты банков «Открытие» и Росбанка. К системе также подключатся Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. Предоставление такой услуги также планируют в МКБ.

