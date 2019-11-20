Сбербанк объявил о новом партнерстве с American Express

Сбербанк объявил о новом партнерстве с платежной системой American Express. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. В рамках сотрудничества сеть приема платежей с использованием карт American Express расширится.

По новому соглашению, держатели карт American Express смогут снимать наличные в банкоматах Сбербанка по всей России. Корпоративные клиенты смогут принимать карты American Express к оплате онлайн и в точках продаж.

По словам заместителя председателя правления банка Светланы Кирсановой, новое сотрудничество будет полезно в том числе для туристов, приезжающих в Россию, — во время пребывания в стране они смогут пользоваться картами American Express, а также при необходимости снять наличные в банкоматах Сбербанка практически в любой точке России.

В сообщении Сбербанка отмечается, что банк и American Express будут расширять сотрудничество, чтобы корпоративные клиенты Сбербанка и держатели карт American Express получили больше возможностей для оплаты покупок по всей стране.

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