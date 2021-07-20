Туристка заплатила пять тысяч рублей и полетела домой одна на рейсе «как королева»

Туристка, которая оказалась единственной пассажиркой рейса, рассказала об отношении членов экипажа к ней как к «королевской особе». Об этом пишет Daily Mail.

17 июля 28-летняя Надина Лью (Nadina Liu) возвращалась домой в Великобританию из отпуска в Испании. Перед вылетом за стойкой регистрации ей сообщили, что она является единственной пассажиркой рейса Аликанте — Ливерпуль, однако девушка подумала, что это шутка. Тем не менее, зайдя на борт, она действительно оказалась одна — бортпроводники предложили ей сесть на любое из 189 свободных мест.

Материалы по теме Вписаться в бюджет Шесть простых советов, которые помогут сэкономить на летних каникулах Экономим на шпалах 10 лайфхаков, уловок и хитростей для путешествия на поезде

Туристка отметила, что приобрела билет за два месяца до поездки — она заплатила за него 50 фунтов стерлингов (около пяти тысяч рублей). Лью добавила, что члены экипажа были очень дружелюбны и относились к ней «как к королевской особе».

«Было приятно находиться в самолете в одиночестве с пятью бортпроводниками, которые заботились обо мне. Это было немного похоже на частный самолет, хотя я никогда на них не летала», — призналась Лью.

Девушка предположила, что остальные пассажиры рейса сдали свои билеты, отложив возвращение до понедельника, 19 июля. С этого дня в Великобритании отменяется большая часть коронавирусных ограничений — в том числе и обязательный 10-дневный карантин для возвращающихся из-за границы туристов. Тем не менее Лью решила лететь — по словам британки, ей в любом случае пришлось бы пройти вынужденную изоляцию, так как она прошла лишь один этап вакцинации.

Ранее в июне жительница Екатеринбурга оказалась единственным пассажиром рейса из Турции в уральскую столицу. По словам девушки, она даже думала, что произошла какая-то ошибка, но посадка в самолет прошла как обычно. Уже позже выяснилось, что она является единственным пассажиром рейса.

