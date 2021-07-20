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Пушков обвинил Пентагон в лукавстве

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале обвинил Пентагон в лукавстве.

Сенатор отреагировал на утверждение пресс-секретаря Минобороны США Джона Кирби о представляющих угрозу ракетах «Циркон».

«Что-то мы не слышали о намерении США отказаться от ядерного оружия. Сейчас США активно работают над новейшими ракетами средней дальности в ядерном оснащении. Поэтому слова Кирби — это лукавство. Нельзя вырывать из общего контекста один вид вооружений, словно других не существует и США их не развивают», — написал Пушков.

19 июля Минобороны России показало пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Испытания оружия состоялись в Заполярье — ракету выпустили с надводного носителя из Белого моря по мишени в Баренцевом море. Таким образом, она преодолела расстояние более 350 километров. Удар был нанесен с фрегата «Адмирал Горшков». По словам представителей силового ведомства, «Циркон» удачно поразил цель. В ходе испытаний были подтверждены тактико-технические характеристики ракеты.

После этого в Пентагоне назвали «Циркон» «дестабилизирующим фактором». Кирби указал, что российские гиперзвуковые ракеты способны нести ядерный заряд, а США разрабатывает гиперзвуковое оружие, которое не может применяться в ядерном оснащении.

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