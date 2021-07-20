Галерея Уффици потребует от Pornhub удалить ролик с образом с картины Боттичелли

Флорентийская Галерея Уффици потребует от порносайта Pornhub удалить ролик с использованием образа Венеры с картины Сандро Боттичелли. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Как рассказали в дирекции учреждения, полотно «Рождение Венеры» входит в коллекцию музея. Там заявили, что не хотят привлекать внимание к проекту Pornhub, однако с таким «крупным делом» столкнулись впервые, поэтому намерены обратиться в министерство культуры Италии.

«Да и касается оно не только нас, там есть отсылки и к другим мировым музеям, таким как Лувр, Музей Орсе, Прадо. Сама акция — это чистой воды попытка привлечь к себе внимание через реакцию музеев, поэтому мы стараемся действовать очень осторожно», — рассказало руководство Галереи Уффици.

По словам собеседника агентства, при коммерческом использовании образов произведений искусств, составляющих национальное достояние, необходимо заранее согласовывать проект. Галерея не будет требовать денежной компенсации и будет настаивать на удалении контента.

14 июля стало известно, что Pornhub представил новый интерактивный проект под названием Classic Nudes. С его помощью пользователи смогут посетить онлайн-экскурсии и узнать об эротическом искусстве. С помощью проекта порносайт решил поддержать музеи, которые столкнулись с оттоком посетителей из-за коронавирусных ограничений, но недавно начали снова открывать свои двери.