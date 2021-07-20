В зоопарке Владивостока начали выхаживать сразу десять ежат

В зоопарк «Садгород» во Владивостоке неравнодушные горожане привезли сразу десять ежат. Как сообщает «Комсомольская правда», новые постояльцы появились за два дня.

Сначала в зоопарк привезли восемь ежат, которые остались без матери и находились на грани жизни и смерти. На следующий день в «Садгороде» появились еще двое постояльцев.

«Каждый день мы оказываем помощь разным животным и птицам. Эти дни не стали исключением. Уже после закрытия зоопарка к нам обратились с просьбой помочь маленьким ежатам. Их мать, скорее всего, погибла. Ежата находились одни больше суток. Люди наблюдали за ситуацией, но поняли, что дальше ждать уже некуда, малышам нужно кушать. Несмотря на то что был уже поздний вечер, мы приняли ежей. На следующий день принесли еще двух», — рассказали сотрудники зоопарка.

Сейчас ухаживающие за ежатами следят, чтобы у животных восстановился аппетит и физическое состояние.