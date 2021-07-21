ООН вмешалась в скандал с отказом компании из США продавать мороженое в Израиле

Скандал с американским мороженщиком Ben & Jerry's, отказавшимся поставлять десерт в Израиль, дошел до ООН, сообщает РИА Новости.

Постпред еврейского государства в ООН Гилад Эрдан направил письмо губернаторам 35 штатов США с просьбой принять меры против компании. Он назвал это решение проявлением «антисемитской практики» и «продвижением дегуманизации еврейского народа».

«Я прошу вас рассмотреть возможность высказаться против решения компании, а также возможность принятия любых других соответствующих шагов, в том числе в контексте законодательства вашего штата и коммерческих отношений между Ben & Jerry's и вашим штатом», — написал Эрдан.

Он также добавил, что американским компаниям с радикальной идеологической повесткой нельзя позволять идти против политики Соединенных Штатов и действовать против нормализации и мира.

19 июля производитель популярного в Израиле мороженого Ben & Jerry's (принадлежит Unilever) решил прекратить продажу десерта в поселениях на Западном берегу реки Иордан. В компании решение аргументировали тем, что продажа продукции «оккупированных палестинских территориях» несовместима с их ценностями. Это вызвало волну негодования в Израиле, поступок осудили премьер-министр страны и МИД.

Поселения израильтян на оккупированном Западном берегу реки Иордан являются камнем преткновения и одной из главных помех в урегулирования палестино-израильского конфликта. Большинство стран мира не признают аннексию Израилем палестинских территорий. В мае этого года впервые к списку этих государств добавилась первая европейская страна. Ирландский парламент единогласно одобрил резолюцию, которая осуждает «фактическую аннексию» Западного берега реки Иордан и заявляет, что израильские власти неоднократно нарушали нормы международного права.