Звезда «Чудо-женщины» вызвала критику в сети постом о ближневосточном конфликте

Актриса израильского происхождения Галь Гадот прокомментировала ближневосточный конфликт и вызвала шквал критики со стороны интернет-пользователей. Об этом сообщает издание New York Post.

36-летняя звезда фильма «Чудо-женщина» написала в своем аккаунте в Twitter, что ее сердце «разбито», потому что ее страна «находится в состоянии войны». Также она отметила, что напряженность, возникшая из-за ситуации с Западным берегом реки Иордан, привела к ракетными обстрелам между Израилем и палестинским движением исламистов ХАМАС, признанным террористической организацией в ряде западных стран.

«Этот порочный круг продолжается слишком долго. Израиль заслуживает жить свободно и безопасно, наши соседи заслуживают того же. Я молюсь за жертв конфликта и их семьи. Я молюсь, чтобы эта невообразимая враждебность прекратилась, я молюсь, чтобы наши лидеры нашли решение, чтобы мы могли жить бок о бок в мире», — написала актриса.

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Пользователи сети раскритиковали пост Гадот и напомнили о том, что актриса два года проработала в Армии обороны Израиля в качестве инструктора по боевым действиям.

Интернет-пользователи посчитали, что Гадот поддерживала действия Израиля, «который активно принимал участие в убийствах палестинцев». Актрису обвинили в поддержке «этнических чисток» и «массового геноцида». После этого Гадот отключила комментарии к своему твиту.

«Она убийца, сионистка и расистка. Она служила в Армии обороны Израиля, а сейчас притворяется супергероем», «Галь Гадот — буквальный инструмент пропаганды для своего правительства и оккупационных сил, в которых она когда-то служила. Она даже не может заставить себя назвать палестинцев палестинцами, вместо этого называя их просто соседями. Очень показательно», — написали пользователи.

Ранее стало известно, что армия Израиля сообщила о подготовке к наземной операции в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел.

Снаряды были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля фоне нагнетания напряженности и актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме после того, как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах. Обострение началось на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима.

Израиль в начале июля 2020 года начал подготовку к операции по аннексии Западного берега реки Иордан. Эти планы вскоре были временно отложены из-за пандемии коронавируса. После 1967 года в Иудее и Самарии на Западном берегу были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, а Израиль — спорными.