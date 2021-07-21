Богатейший человек мира отдал 200 миллионов долларов повару и политологу

Бывший глава Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос пожертвовал 200 миллионов долларов двум социальным предпринимателям, пишет Bloomberg.

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Шеф-повар Хосе Андрес получит 100 миллионов долларов. Он — основатель некоммерческой организации World Central Kitchen, которая организовывает питание для людей, пострадавших от природных катаклизмов. Данная организация, помимо прочего, помогала кормить людей в районах Германии, где были наводнения.

Еще 100 миллионов долларов Безос отдал политическому эксперту CNN Вэну Джонсу, основавшему несколько некоммерческих организаций, которые занимаются в том числе правами заключенных и их интеграцией в общество.

По словам Безоса, повар и политолог могут распоряжаться деньгами «как они хотят». Безос дает гранты людям, которые работают над решением глобальных проблем, в рамках своей новой программы Courage and Civility Award.

Ранее сообщалось, что Безос совершил успешный полет в космос с полигона в Техасе 20 июля. Полет осуществлялся на корабле New Shepard компании Blue Origin. Вместе с Безосом отправились его брат Марк, 82-летняя бывшая летчица Уолли Фанк и 18-летний выпускник школы Оливер Деймен.