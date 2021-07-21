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Сотрудники российского метро майнили криптовалюту на работе

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Фото: Globallookpress.com

Сотрудники российского метро майнили криптовалюту во время работы на подстанции подземки, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Татарстану.

Следователи завели уголовное дело против 40-летнего главного инженера и 32-летнего директора службы энергохозяйства наземного транспорта МУП «Метроэлектротранс» города Казани, которых подозревают в установке оборудования для майнинга в подземке. Мужчинам вменяют злоупотребление должностными полномочиями.

По версии следствия, из-за того что при майнинге криптовалюты сжигается много электричества, в марте 2021 года работники метро оборудовали технику прямо на трансформаторной электроподстанции. За два месяца подозреваемые украли энергии на сумму более 352 тысяч рублей. Мужчины свою вину признали.

Следователи продолжают устанавливать все детали произошедшего.

Ранее Служба безопасности Украины обнаружила в Виннице крупнейшую подпольную ферму для майнинга криптовалюты. Нелегальную криптоферму организовали жители Киева и Винницы. Для этих целей они задействовали одно из бывших помещений АО «Винницаоблэнерго». Для майнинга злоумышленники незаконно отбирали электричество из сетей энергокомпании.

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