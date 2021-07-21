Адвокат объяснил продлившийся 55 часов брак Бритни Спирс

Продлившийся всего 55 часов первый брак певицы Бритни Спирс был расторгнут из-за вмешательства ее матери, Джейми Линн Спирс. Об этом журналистам Daily Mail рассказал адвокат по бракоразводным процессам Марк Голдберг, консультировавший экс-супруга и друга детства певицы Джейсона Александра.

Вспоминая события, произошедшие в 2004 году, Голдберг отметил, что бывший муж певицы обратился к нему за советом. «Бритни позвала его приехать в Лас-Вегас. Насколько я помню, идея выйти замуж принадлежала Бритни. Он сказал, что они не пили и не принимали наркотики — или, по крайней мере, они не были пьяны», — заявил он, опровергая фигурировавшую в документах о расторжении брака формулировку о том, что Спирс «настолько не осознавала свои действия, что не могла согласиться на брак».

Голдберг настаивает на том, что Спирс и Александр «действительно любили друг друга». Адвокат признался, что ему захотелось помочь мужчине. «Они вдвоем пошли в свадебную часовню и поженились, а затем вернулись в гостиничный номер к своим друзьям, очень счастливые. На следующее утро они позвонили матери Бритни, и начался ад», — заявил он, подчеркнув, что причиной их расставания стала мать звезды, которая приехала в Лас-Вегас, выгнала Джейсона и купила ему билет домой.

Адвокат отметил, что артистку с детства контролировали близкие, и в конце концов она поступила так, как хотела ее мать. «Честно говоря, мне было жаль и девушку, и Джейсона», — признался он, добавив, что в семье Спирс «нет ни любви, ни уважения».

Ранее Бритни Спирс отказалась выступать на сцене до тех пор, пока ее карьеру контролирует отец, который является ее опекуном. 23 июня этого года Спирс выступила в суде с просьбой освободить ее из-под опеки из-за чрезмерного злоупотребления контролем со стороны ее отца Джейми Спирса.

Позже телохранитель звезды поделился подробностями опеки над певицей. По его словам, телефон поп-звезды находился под постоянным контролем. Ей также не разрешали самостоятельно выходить из дома, а у посетителей особняка артистки в Лос-Анджелесе обыскивали сумки. Мужчина также добавил, что каждую пятницу Спирс навещала неизвестная женщина, которая давала ей коктейль из неких сильнодействующих лекарств, отпускаемых по рецепту.