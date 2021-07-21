Корпорация «Ростеха» создаст беспилотную версию истребителя «Шах и мат»

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) «Ростеха» создаст беспилотную версию легкого тактического истребителя Checkmate («Шах и мат»), оснащенного одним двигателем. Об этом «Ростех» заявил на презентации в ходе Международного авиационно-космического салона 2021 года (МАКС-2021), передает ТАСС.

«Создается беспилотная версия самолета», — уточнили в корпорации.

По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, ожидается, что беспилотный истребитель вызовет интерес у потенциальных заказчиков, в том числе у Воздушно-космических сил России.

Кроме того, на базе Checkmate может быть создан палубный истребитель, сообщил заместитель главного конструктора самолета Алексей Булатов, его слова приводит РИА Новости. «Корабельная версия тоже рассматривается ... это будет отдельная тема, сегодня мы рассматриваем базовую версию», — сказал Булатов на презентации.

Ранее «Ростех» в ходе Международного авиационно-космического салона 2021 года (МАКС-2021) презентовал образец первого российского легкого тактического однодвигательного истребителя. Самолет для иностранных заказчиков получит название Checkmate («Шах и мат»). Возможное название истребителя внутри страны — Су-75. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, он будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов.

Планируется, что первый полет Checkmate пройдет в 2023 году, а опытные образцы создадут в 2024-м. Первые поставки должны начаться через пять с половиной лет. При этом уточняется, что проектировать истребители будут под заданную заказчиком цену.