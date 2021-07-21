Стало известно о глобальном кризисе в мировом туризме

Всемирная туристская организация (UNWTO) сообщила о глобальном кризисе в индустрии. Об этом стало известно из отчета, опубликованного на ее сайте.

Отмечалось, что самый большой в истории кризис мирового туризма продолжается второй год. Согласно данным организации, в период с января по май 2021 года количество международных путешествий уменьшилось на 65 процентов по сравнению с показателями 2020 года, или на 85 процентов по сравнению с уровнем 2019 года.

Так, развитие международного туризма ограничивается появлением новых мутаций COVID-19, ограничения на полеты между странами. Тем не менее, во многих частях мира зафиксирован рост внутреннего туризма.

По мнению генерального секретаря организации, решающее значение для возобновления туризма будет иметь ускорение темпов вакцинации во всем мире и продвижение цифровых инструментов для большей мобильности туристов в условиях постоянно меняющихся ограничений на международные поездки.

Предполагается что из-за последствий мировой пандемии COVID-19, мировой туризм сможет восстановиться не ранее 2023 года.

Ранее в июле россияне стали чаще отказываться от поездок за границу в пользу поездок внутри страны по одной причине. Так, согласно данным опроса, практически каждый пятый россиянин (18 процентов) из-за пандемии перестал ездить за границу и теперь предпочитает путешествовать по стране. При этом 20 процентов респондентов признались, что и раньше всегда выбирали исключительно отечественные направления.