Оценено влияние возобновления полетов за границу на туристическую сферу России

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин оценил факт возобновления полетов во Францию и Чехию. В беседе с «Лентой.ру» он раскрыл, как это повлияет на туриндустрию.

Регулярные рейсы из России в во Францию и Чехию возобновятся с 24 июля 2021 года. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Так, рейсы из Москвы в Париж и Ниццу будут осуществляться четыре раза в неделю, а из Санкт-Петербурга — два раза в неделю. Полеты по маршруту Москва — Прага планируется выполнять четыре раза в неделю.

Кроме того, оперативный штаб порекомендовал россиянам пройти вакцинацию перед поездкой в другие страны для защиты от коронавирусной инфекции.

В РСТ сообщили, для кого откроют границы между странами

Барзыкин сообщил, что на настоящий момент Россия возобновила авиасообщение почти с 50 странами. Однако это не туристические потоки.

«В основном это студенты, родственники и [летающие] по болезни. Не думаю, что Франция и Чехия открыты для туристов. Само по себе открытие авиасообщения — это преддверие и отработка открытия востребованных направлений. Это будут небольшие потоки при обоюдном согласии. Для туристической сферы тут ничего нет. Но сам факт открытия облегчит ее дальнейшее восстановление», — отметил Барзыкин.

12 июля стало известно, что стоимость отдыха на южных курортах в России снижается на фоне открытия прямого авиасообщения с курортами Египта и введенных ограничений в Краснодарском крае и Севастополе.