Сходство 19-летнего манекенщика с его знаменитой матерью удивило подписчиков

Сын британской актрисы и фотомодели Элизабет Херли, 19-летний Демиан, снялся с обнаженным торсом и удивил поклонников внешним сходством с матерью. Соответствующие фото и комментарии пользователей появились на его странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре манекенщик позирует с распущенными мокрыми волосами в бассейне. «В данный момент», — подписал он пост, который набрал больше четырех тысяч лайков.

Подписчики знаменитости обратили внимание на общие черты лица Демиана с его 55-летней матерью. «На минуту мне показалось, что на фото изображена твоя мама топлес», «Самый идеальный и невероятно красивый парень», «Боже мой, ты потрясающий», «Невероятный снимок. Выглядишь в точности как твоя прекрасная мама. Береги себя», «Ты такой же крутой, как и твоя мама», — писали они.

В апреле сходство 25-летней дочери российской актрисы Анастасии Заворотнюк с матерью удивило подписчиков. На снимке Анна запечатлена в платье молочного цвета с объемными рукавами, с макияжем в нюдовых тонах и небольшой челкой. «Я думала, это Анастасия», — комментировали пользователи сети.