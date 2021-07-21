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В США под угрозой дефолта приготовились биться за долговой потолок

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Фото: Andrew Kelly / Reuters

Управление Конгресса США по бюджету 21 июля представит свои оценки по поводу того, закончились ли у федерального правительства деньги на оплату счетов, что подготовит почву для битвы по поводу так называемого долгового потолка, пишет Reuters.

Речь идет о той сумме, которую власти могут занимать для того, чтобы рассчитываться по своим обязательствам, что можно сравнить с личным лимитом по кредитной карте. Поскольку правительство тратит больше уровня своих доходов, то работать оно может только с наращиванием долга. Сейчас потолок заморожен на уровне в 28,5 триллиона долларов до 31 июля. Если к этому моменту Конгресс не договорится поднять допустимый уровень заимствований, то министру финансов США Джанет Йеллен придется принять меры, чтобы избежать угрозы дефолта.

У Демократической и Республиканской партии есть разногласия по поводу путей решения ситуации. Республиканцы считают, что надо сокращать расходы, демократы же полагают, что смягчение ограничений по заимствованиям не должно зависеть от дискуссий по поводу снижения трат. Если им не удастся прийти к консенсусу в вопросе госдолга, то это может привести к шатдауну — приостановке работы федеральных структур США. С такой ситуацией страна сталкивалась трижды за последние десять лет.

В июне глава Минфина США Йеллен заявляла, что неповышение потолка госдолга грозит стране катастрофическими последствиями для экономики, анонсируя исключительные меры по предотвращению дефолта. Она подчеркнула также перспективу усиления финансового кризиса в непростой период восстановления экономики после пандемии. Ранее республиканцы заявляли, что не поддержат увеличение госдолга, если президент США Джо Байден и демократы не согласятся снизить расходы.

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