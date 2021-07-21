Мужчина случайно отправил сообщение не тому человеку и предстал извращенцем

Пользователь Reddit поделился историей о том, как перепутал адресата сообщения в мессенджере Facebook и случайно отправил его не другу, а дальней знакомой. Мужчина посчитал, что из-за ошибки предстал в ее глазах извращенцем.

Рассказчик отметил, что переписывался с другом и обсуждал с ним общего знакомого. «Плевать, я бы все равно занялся с ним сексом», — в шутку написал автор поста приятелю, однако случайно отправил этот текст посторонней женщине по имени Бриттани, которую герой истории охарактеризовал как добрую христианку.

Автор поста объяснил, что шутка заключалась в том, что общий знакомый, которого он обсуждал, — это «самый гетеросексуальный человек на свете». Тем не менее в диалоге с Бриттани его реплика обросла иным контекстом.

«Проблема заключалась вот в чем. Последнее сообщение, которое я написал ей перед этим, было: "Я слышал, твой семилетний сын в реанимации. Все в порядке?"» — поделился мужчина. По словам рассказчика, мальчик попал в серьезную аварию и пережил несколько операций, после которых врачи сказали, что его жизни ничего не угрожает.

Герой истории посетовал на то, что из-за порядка сообщений выглядел в глазах собеседницы как «невменяемый педофил». «Она знает, что у меня аутизм. Может быть, хотя бы это спасет меня? Остается только надеяться», — заключил он.

В комментариях многие признались, что история очень насмешила их, и посочувствовали рассказчику. Некоторые пользователи порекомендовали ему сказать Бриттани, что сообщение отправил незнакомец, получивший доступ к его компьютеру.

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