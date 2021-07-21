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Попавшего под следствие российского чиновника отпустили под обязательство о явке

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Виталий Безруков
Виталий Безруков
Фото: «Обл-ТВ»

Подозреваемого в превышении должностных полномочий при проверке промышленных предприятий заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова отпустили под обязательство о явке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета России (СКР).

Как сообщили изданию в министерстве экологии региона, 21 июля Безруков вышел на работу. Там прошли следственные действия.

20 июля сообщалось, что против чиновника возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Преступление выявили сотрудники управления МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, чиновник знал о рейде по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ во время неблагоприятных метеорологических условий и предупредил об этом сотрудника промышленного предприятия для того, чтобы тот смог снизить объем выбросов во время замеров.

Безруков стал заместителем министра экологии Челябинска в январе 2020 года, до этого чиновник работал руководителем управления экологического просвещения и работы с обращениями граждан в министерстве.

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