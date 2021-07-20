Российский чиновник стал подозреваемым по уголовному делу

Следственным комитетом России (СКР) по Челябинской области возбуждено уголовное дело против заместителя министра экологии региона, подозреваемого в превышении должностных полномочий при проверке промышленных предприятий. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Преступление по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») выявили сотрудники управления МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, чиновник знал о рейде по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ во время неблагоприятных метеорологических условий и предупредил об этом сотрудника промышленного предприятия для того, чтобы он смог снизить объем выбросов во время замеров.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Сейчас заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков задержан. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Безруков стал заместителем министра экологии Челябинска в январе 2020 года, до этого чиновник работал руководителем управления экологического просвещения и работы с обращениями граждан в министерстве.