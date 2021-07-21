Мэр украинского города рассказал о подготовке к полету в космос

Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов заявил о подготовке к полету в космос. Об этом он рассказал в интервью изданию «Украинская правда».

Филатов сообщил, что купил билет на туристический космический корабль компании Virgin Galactic в 2009 году за 175 тысяч долларов. При этом он отметил, что пока не знает, когда именно состоится его полет в космос.

«Коммерческие полеты начнутся не раньше начала 2022 года. Сейчас будет два тестовых полета, дальше начнется подготовка. Потом нам надо будет перед полетом пройти медицинское освидетельствование, плюс подписать кучу разных бумаг — я так понимаю, отказы от претензий и прочее», — объяснил Филатов. Он подчеркнул, что каждого из космических туристов предупредят о полете за полгода.

Мэр Днепра также добавил, что неопределенность с датой путешествия связана с погодными условиями. По его словам, Virgin Galactic планирует запускать людей в космос чуть ли не еженедельно после того, как «это все встанет на рельсы».

Ранее Филатов заявлял, что обсудил детали своего полета лично с основателем компании, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном, который 11 июля совершил свое первое путешествие к границе космоса.