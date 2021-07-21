Фельдмаршал Хафтар направил делегацию в Россию

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар направил делегацию в Россию. Об этом в среду, 21 июля, сообщил представитель ЛНА Халед аль-Маджуб, его слова приводит The Libya Observer в своем Twitter-аккаунте.

О целях и задачах делегации Хафтара собеседник издания не сообщил. Других деталей он также не привел.

В январе 2020 года Хафтар лично приезжал в Москву. Тогда в российскую столицу прибыл и Фаиз Сарадж, занимавший на тот момент пост главы правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Предполагалось, что они подпишут соглашение о перемирии, однако переговоры сорвались.

После убийства в 2011-м правившего с 1969 года Муаммара Каддафи в Ливии сложилась ситуация двоевластия. В настоящее время на востоке, в городе Тобрук, заседает парламент, который поддерживает ЛНА фельдмаршала Хафтара, а на западе в Триполи — Правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия. В связи с этим между Турцией и Египтом ухудшились отношения, страны перешли к конфронтации.