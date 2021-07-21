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В Швеции заключенные захватили заложников и потребовали вертолет и 20 кебаб-пицц

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Фото с места событий
Фото с места событий
Фото: Per Karlsson / TT News Agency / Reuters

Двое заключенных взяли в заложники двух надзирателей шведской тюрьмы, забаррикадировались внутри здания и потребовали вертолет, сообщает CTV News со ссылкой на Шведскую государственную службу исполнения наказаний.

Инцидент произошел днем в среду, 21 июля, в тюрьме города Эскильстуна, примерно в 120 километрах от Стокгольма. Заключенные ворвались в комнату охранников, заперлись там и закрыли камеры наблюдения. На текущий момент с преступниками ведутся переговоры. «Ситуация заморожена», — сказал исполняющий обязанности начальника службы безопасности тюрьмы Йорген Фром Нордин.

Как отмечается, заключенные, взявшие заложников, отбывают наказание за убийство.

По данным Aftonbladet, захватчики — 30-летний Исак Девит и 24-летний Ханед Махамед Абдуллахи — взяли в заложники двух надзирателей, вооружившись бритвенными лезвиями. Они согласились отпустить одного заложника в обмен на 20 кебаб-пицц.

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