Ирина Шейк снялась в рекламе модного бренда в рубашке на голое тело

Российская супермодель Ирина Шейк стала героиней новой рекламной кампании бренда одежды из денима DL1961. Результаты откровенной фотосессии появились на сайте компании.

35-летняя манекенщица представила покупателям новую коллекцию модной марки, которая поступила в продажу во вторник, 20 июля. Так, на одном из кадров знаменитость позирует в джинсах и синей рубашке на голое тело, стоимость которой составляет 189 долларов (14 тысяч рублей).

Помимо этого, Шейк засняли в облегающем комбинезоне из денима и джинсах прямого кроя с разрезами на коленях. Известно, что вещи из новой линейки продаются за 279 и 219 долларов (20,7 и 16,3 тысячи рублей) соответственно. На всех опубликованных фотографиях волосы модели распущены, а на лицо нанесен нюдовый макияж.

Автором снимков выступил австралийский фотограф Крис Коллс (Chris Colls), который сотрудничал с такими мировыми брендами, как MaxMara, Lui Jo и Karl Lagerfeld, а также проводил съемки для журналов Vogue, Interview и Icon.

В марте фотограф Крис Коллс уже снимал Ирину Шейк для обложки журнала The Sunday Times Style. На фото манекенщица запечатлена в тренче модного дома Burberry. Вещь, в которой засняли знаменитость, сшита из различных материалов: черной кожи, синего денима и бежевого хлопкового габардина.