Фигура Ирины Шейк на новых фото в бикини взволновала фанатов

Российская супермодель Ирина Шейк показала свою фигуру на новых откровенных фото с отдыха в Тулуме, Мексика, и взволновала фанатов. Кадры появились в ее Instagram-сториз.

На одном из снимков 35-летняя знаменитость запечатлена в полный рост во время плавания в океане в белом комплекте бикини. На другом фото Шейк позирует возле тропических растений в оранжевом купальнике и белом сетчатом парео, повязанным на бедрах. Наконец, на третьем фото манекенщица засняла себя в момент примерки бикини цвета хаки с перекрестными завязками на талии.

В материале Daily Mail отмечается, что все описанные комплекты принадлежат бренду купальников американской модели Кэндис Свейнпол Tropic Of C.

Читатели издания оценили стройное телосложение звезды. «Отличное тело!», «Ей даже не нужен фотошоп. Длинные ноги и естественно подтянутые ягодицы», «Красивая женщина. Естественная. Лучшая модель в индустрии на данный момент», «Ноги Ким Кардашьян никогда не будут такими длинными, как у Шейк», — хвалили они в комментариях.

Ранее в июле появились слухи о расставании Ирины Шейк и американского рэпера Канье Уэста. Близкие к знаменитостям источники сообщили изданию Page Six, что супермодель «любит его (Уэста) как друга и не хочет отношений с ним».

Впервые знаменитостей заподозрили в романе в мае. В популярном Instagram-аккаунте DeuxMoi, где регулярно рассказывают о жизни звезд шоу-бизнеса, разместили сообщение анонимного источника, по словам которого у музыканта и манекенщицы начались романтические отношения. Сами знаменитости пока не подтвердили эти сведения.