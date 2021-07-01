Фото Ирины Шейк в обнажающем грудь бикини взволновало фанатов

Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в откровенной рекламной кампании бренда купальников американской модели Кэндис Свейнпол Tropic Of C и взволновала поклонников. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 35-летняя знаменитость сидит на песке с влажными волосами. На ней — оранжевый комплект бикини, который частично обнажает грудь, и белое сетчатое парео, повязанное на бедрах.

Автором съемки выступил американский фэшн-фотограф Дэвид Ромер (David Roemer), который регулярно сотрудничает с такими изданиями, как Vogue, Esquire, GQ, Elle.

Публикация набрала больше 400 тысяч лайков. Фанаты оценили внешний вид Шейк в комментариях под постом. «Детка, ты выглядишь потрясающе!», «Канье чертовски повезло», «Самая горячая», «Ирина неподражаема!», «Это слишком шикарно», «Ты словно с другой планеты», — восхищались они.

Ранее в июне Ирина Шейк снялась топлес на пляже. На фото она запечатлена в полный рост топлес с распущенными волосами. На ней — белые плавки-стринги и бежевые ботинки. Знаменитость снялась спиной и боком к фотографу, прислоняясь к деревянному столбу.