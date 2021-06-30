Ирина Шейк снялась топлес на пляже

Российская супермодель Ирина Шейк вновь поделилась серией откровенных фото и порадовала поклонников. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 35-летняя знаменитость запечатлена в полный рост топлес с распущенными волосами. На ней — белые плавки-стринги и бежевые ботинки. На первом снимке Шейк позирует спиной к фотографу, а на втором — боком, прислоняясь к деревянному столбу. Таким образом манекенщица отрекламировала собственную коллекцию обуви, выпущенную совместно с брендом Tamara Mellon.

Публикация набрала больше 700 тысяч лайков. Фанаты оценили внешний вид звезды в комментариях. «Ирина, вы такая красивая», «Канье Уэсту повезло», «Идеальное тело», «Боже мой! Несправедливо показывать такие фото. Очень горячо!», «Самая красивая женщина в мире. Совершенство», — хвалили они.

Ранее в июне Ирина Шейк также снялась топлес и без макияжа в рекламе собственной обувной коллекции. Ее запечатлели без бюстгальтера и с распущенными волосами. На фото Шейк сидит на пляже в желтых плавках и босоножках на каблуках того же цвета.