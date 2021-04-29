Ирина Шейк прошлась по улицам в джинсах-стрингах

Российская супермодель Ирина Шейк прошлась по улицам Нью-Йорка в джинсах-стрингах и привлекла внимание папарацци. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

35-летнюю знаменитость запечатлели во время прогулки в черных топе, укороченной кожаной куртке, а также темно-синих джинсах бренда Vivienne Westwood, передняя и задняя часть которых имитирует трусы оттенка хаки. Образ Шейк дополнили черные ботинки Dr. Martens, небольшая бордовая сумка, красные очки, а также медицинская маска.

Ирина Шейк Фото: Christopher Peterson / SplashNew / Legion-media.ru

Читатели издания обругали внешний вид звезды. «Думаю, бренды платят ей, чтобы она носила отвратительные дорогие вещи, которые никто не хочет покупать», «Просто ужасные штаны», «Если на ней такие джинсы смотрятся глупо, то и на других они будут выглядеть еще хуже», «Ужасное чувство стиля. Она всегда выглядит как жертва модных трендов», — высказывались они.

Ранее в апреле сообщалось, что именно благодаря Ирине Шейк джинсы-стринги вновь вернулись в моду. Так, манекенщица прошлась по подиуму на показе марки Mugler в похожих джинсах черного-белого цвета, оформленных имитирующим нижнее белье вырезом на ягодицах. В аналогичной вещи на том же показе появилась супермодель Белла Хадид.

Ранее в апреле Ирина Шейк прогулялась по улицам без штанов и была обругана в сети. Знаменитость запечатлели в длинном черном лонгсливе, выпущенном исполнителем Канье Уэстом в сотрудничестве с брендом Balenciaga в память о рэпере DMX, а также высоких кожаных ботфортах такого же цвета.