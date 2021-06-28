Ирина Шейк снялась топлес и без макияжа в рекламе собственного обувного бренда

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась откровенной фотографией и порадовала подписчиков. Снимок появился на ее странице в Instagram.

35-летняя знаменитость снялась топлес с распущенными волосами, сидя на пляже в желтых плавках и босоножках на каблуках того же цвета. На размещенных кадрах манекенщица прикрывает обнаженную грудь руками, позируя без макияжа. Таким образом Шейк сделала рекламу собственной коллекции обуви, выпущенной совместно с брендом Tamara Mellon.

Публикация модели набрала 404 тысячи лайков и восхитила поклонников, о чем они высказались в комментариях. «Шикарная», «Горячая», «Канье повезло с тобой», «Самая красивая модель», «Огонь», «Я тебя просто обожаю», «Ирина, ты красотка!» — высказывались фанаты.

В апреле Ирина Шейк прошлась по улицам в джинсах-стрингах. Ее засняли на улицах Нью-Йорка в черных топе, укороченной кожаной куртке, а также темно-синих джинсах бренда Vivienne Westwood, передняя и задняя часть которых имитирует трусы оттенка хаки. Пользователи сети назвали штаны Шейк ужасными.