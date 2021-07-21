Орланы и рыси комсомольского зооцентра переехали в большие вольеры

В зооцентре «Питон» в Комсомольске-на-Амуре четыре белохвостых и два белоплечьих орлана, а также пара дальневосточных рысей переехали в большие просторные вольеры. Об этом сообщило издание DVHAB.

Для орланов соорудили авиарий с бассейнами, присадами, домиками и гнездами. Птицы могут летать в нем, демонстрируя мощный размах крыльев. Помещение построили на средства гранта и пожертвования.

Как рассказала заведующая культурно-просветительским отделом зооцентра «Питон »Ольга Галанева, чтобы птицы освоились на новой территории, нужно немного времени. Когда они придут в себя, можно будет ждать от них потомства.

В вольер для хищников поселилось семейство рысей —Дуся и Малыш. Они давно живут в «Питоне», но не приносят потомство. Возможно, оно появится у них на новом месте.

В начале августа в зооцентре планируется переселить в новый дом кенгуру.

