Уровень просрочки по кредитам в России упал до уровня до пандемии

В России уровень просрочки по кредитам упал до уровня, на котором был до наступления пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс», передает РБК.

Сейчас доля кредитов, по которым граждане не платят 90 дней и больше, упала до 6,7 процента от общего объема задолженности. При этом весь объем розничного кредитного портфеля составляет 12,55 триллиона рублей. Однако снижение числа так называемых «плохих» кредитов связана с ростом выдачи новых займов, так что в будущем рост просрочки неизбежен, предупреждают эксперты.

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«Новые выдачи, естественно, размывают и формально снижают долю просрочки, но такие искажения могут быть техническими», — прокомментировал управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Он добавил, что факторами риска по-прежнему остаются снижение реальных располагаемых доходов граждан и инфляция.

Кроме того, снижение доли просроченной задолженности связано с продажей долгов кредиторам. «В июне объем дефолтной задолженности сократился сразу на 3 процента, что явилось следствием ее списания кредиторами», — объяснил глава «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Наличие просроченной задолженности может сильно навредить при попытке получить займ в будущем, предупреждал руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента «Райффайзенбанка» Алексей Крамарский. Серьезно влияют на решение о выдаче кредита также просроченные выплаты по ЖКХ, сотовой связи и штрафам. Весомым обстоятельством для отказа в займе эксперт также назвал регулярные обращения к услугам микрофинансовых организаций, а также частые запросы кредитной истории со стороны других банков: это можно трактовать как частый отказ с их стороны.