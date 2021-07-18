Названы существенно осложняющие выдачу кредита обстоятельства

Наличие в кредитной истории данных о просроченных платежах и реструктуризации задолженности существенно усложнит получение нового кредита, а банкротство на долгие годы практически аннулирует шансы взять взаймы. Об этом в интервью РИА Новости рассказал руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента «Райффайзенбанка» Алексей Крамарский.

По его словам, серьезно влияют на решение о выдаче кредита также просроченные выплаты по ЖКХ, сотовой связи и штрафам. Весомым обстоятельством для отказа в займе эксперт также назвал регулярные обращения к услугам микрофинансовых организаций, а также частые запросы кредитной истории со стороны других банков: это можно трактовать как частый отказ с их стороны.

Эксперт также посоветовал тем, кто желает выправить свою кредитную историю, набраться терпения, так как этот процесс может растянуться на несколько лет. Лучшим показателем для банка в этой ситуации станут регулярные выплаты даже по небольшим ссудам, как например, за бытовую технику и процентов по кредитной карте.

Ранее россиянам напомнили, что Центробанк вернул «доковидные» правила выдачи необеспеченных потребительских кредитов за счет повышения регулятором надбавки к коэффициентам риска по таким ссудам. Необходимость такой меры регулятор объяснил ускорением темпов роста сегмента потребительского кредитования и, как следствие, увеличением долговой нагрузки населения.