Песков ответил на вопрос о письме десятилетнего австрийца Путину

В Кремле пока не видели письмо десятилетнего мальчика из Австрии Маттиаса Брандштеттера на имя президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать письмо австрийца. Об этом сообщает ТАСС в среду, 21 июля.

Ранее в среду в МИД России сообщили, что Маттиас Брандштеттер получил подарки от российского лидера в ответ на свое письмо с просьбой «не терять веру в Европу». В письме ребенок отметил, что в Европе живет много людей, которые «по-доброму настроены к России».

Согласно сообщению российского внешнеполитического ведомства, по просьбе Маттиаса ему было отправлено фото президента с личным автографом, а также книги о России и Москве.

В МИД России поблагодарили жителя Австрии за проявленный интерес и отметили, что российская сторона готова к диалогу с другими странами.

