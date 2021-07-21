Врача московской клиники задержали по делу о торговле детьми

Врача одной из столичных клиник Алену Дружинину задержали по делу о торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом заявил адвокат Калой Ахильгов. Его слова приводит «Эхо Москвы».

Юрист уточнил, что в доме медика и по месту жительства других сотрудников медицинского учреждения прошли обыски.

Речь идет об уголовном деле по статье 127.1 УК РФ («Торговля людьми»), возбужденном летом 2020 года. Днем 23 июня в квартире жилого дома на улице Аргуновской в Москве нашли пятерых младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины.

Позднее сообщалось, что дети были рождены от суррогатных матерей для граждан Китая.

