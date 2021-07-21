Тела двух иностранцев обнаружены на складе российской фармкомпании

В Подмосковье на складе фармацевтической компании обнаружены тела двух мужчин. Об этом РБК сообщили источники в областном управлении МВД и территориальном отделе полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Информация об обнаружении тел иностранцев поступила в полицию в понедельник, 19 июля.

Установлено, что один из погибших — 40-летний Лилиана Чоту. На его теле зафиксированы пять резаных ран грудной клетки и брюшной полости, резаные раны шеи и левой стороны лица от носа до уха.

Второй мужчина — 56-летний уроженец Киргизии Атынбек Айбашов. Он покончил жизнь самоубийством. При нем была предсмертная записка на каракалпакском языке (распространен в Узбекистане, районах Афганистана и Казахстана).

По сообщению источников издания, мужчины были зарегистрированы в Московской области, но жили на складе фармкомпании. Жилье им предоставил уроженец Узбекистана, который работает в фирме сторожем.