Следователи опровергли содержание пленников в подземной тюрьме под Петербургом

В частной подземной «тюрьме Эскобара», которую обнаружили в Ленинградской области, не содержали пленников. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя областного управления Следственного комитета России (СКР) Мария Добрынина.

Подземный комплекс был неоднократно осмотрен следователями и криминалистами. Они изъяли более 500 объектов, по которым произведено свыше 100 дактилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз. По результатам экспертиз, следов пребывания людей в подвале не обнаружено, он не использовался в качестве тюрьмы.

Бункер на территории Всеволожского района связан с расследованием уголовного дела по факту убийства мужчины, тело которого с огнестрельными ранениями головы было обнаружено в автомобиле на трассе «Сортавала – Санкт-Петербург». По версии следствия, в потерпевшего стреляли из машины, которая направилась в сторону одного из домовладений во Всеволожском районе. На огороженной металлическим забором территории располагался нежилой дом, в котором отсутствовали предметы обихода и мебель. Под строением обнаружен подвал с тремя отдельными помещениями с металлическими дверьми.

Следователи выясняют все обстоятельства убийства и обнаружения помещений внутри домовладения.

Установлено, что земельный участок принадлежит жителю Санкт-Петербурга. На допросах в качестве свидетеля он рассказал, что на участке никогда не был и строительные работы не проводил, право собственности оформил по просьбе знакомого, который помогал человеку, умершему несколько лет назад.

В настоящее время вход в подвал засыпан песком после обращения собственника строения в местную администрацию.

Ранее 19 июля сообщалось, что под Санкт-Петербургом обнаружили частную подземную тюрьму с крематорием. Сооружение находилось на территории заброшенного коттеджного поселка во Всеволожском районе.