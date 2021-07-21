В России возник дефицит вагонов

Резкий спрос на железнодорожные перевозки со стороны угольных компаний и низкие тарифы привели к тому, что в России фактически возник дефицит вагонов, пишет «Коммерсантъ».

При этом сам парк в последние годы достиг рекордных размеров, но значительную его часть операторам пришлось отправить в отстой. С некоторых вагонов сняли комплектующие, и теперь возвращение их в эксплуатацию требует серьезных расходов.

Исполнительный директор Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Алексей Дружинин рассказал, что на железные дороги могли бы вернуть порядка 20-25 тысяч вагонов, но этому мешает рост цен на ремонт. Сами услуги с 1 июля выросли в цене на 5 процентов, запчасти — на 15-20 процентов, так что работы на одном вагоне обходятся в миллион рублей.

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При этом ставки на вагоны в июне выросли только до 850 рублей в сутки, что ниже среднего значения 2020 года (900 рублей) и в два раза меньше, чем в 2019-м (1,8 тысячи рублей) на ту же дату.

В результате такой ситуации страдают не только угольщики, которые пытаются вывезти максимальный объем топлива из-за резкого роста цен на него на мировых рынках, но и другие отрасли. На дефицит вагонов жаловались предприятия по добыче соли и строительная отрасль. Тем не менее у операторов не хватает средств, чтобы удовлетворить их потребности.

В РЖД указывают, что с начала года количество вагонов на железнодорожной сети выросло на 15,4 тысячи, до 1,22 миллиона, среди них 581 тысяча — полувагоны. По статистике, на которую ссылается издание, по состоянию на 1 июля в нерабочем парке оставались 39,6 тысячи типовых и 2,96 тысячи инновационных полувагонов. Для типовых вагонов, по данным на ту же дату, это в 2,3 раза больше, чем в 2020 году, и в 4,4 раза больше, чем в 2019-м.

Высокие цены на уголь связаны с несколькими факторами. Среди них рост потребления из-за восстановления мировой экономики, аномальная жара, увеличивающая энергопотребление, а также перебои в добыче в Индонезии и ЮАР.