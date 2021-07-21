Девушка с сердцем с правой стороны случайно узнала об этом во время простуды

19-летняя американка случайно узнала о неправильном расположении своего сердца и прославилась. Ее историю публикует Daily Mirror.

Клэр Мак (Claire Mack) из города Чикаго, штат Иллинойс, рассказала в своем аккаунте в TikTok, что сделала неожиданное открытие, отправившись к врачу. «Я работаю в ночном клубе и часто простужаюсь. Когда я в очередной раз заболела, все и раскрылось», — говорит Мак.

Девушка некоторое время страдала от кашля, но обратилась к врачу только когда случайно поранила руку на работе. Она пошла делать прививку от столбняка в ближайшую станцию скорой помощи и решила заодно проверить легкие. Врач выявил у Мак легочную инфекцию и направил на снимок грудной клетки. Именно благодаря этому она узнала, что появилась на свет с сердцем, которое расположено с другой стороны. «Доктор объяснил, что моя аномалия называется декстрокардия, и я должна сообщить о ней своему лечащему врачу», — вспоминает девушка.

Декстрокардия — редкая аномалия развития сердца, когда большая часть органа находится не в левой части грудной клетки, а в правой. Подобная аномалия встречается примерно у одного процента новорожденных.

История Мак поразила пользователей сети. Ее видео посмотрело почти три миллиона человек. «Господи, как они умудрились ни разу не заметить этого во время плановых осмотров?!» — возмутился один из комментаторов.

Впрочем, врачи успокоили девушку и сказали, что декстрокардия не представляет угрозы для здоровья. По этой причине специальное наблюдение ей не требуется.

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