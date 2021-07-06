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Девочка обросла волосами с ног до головы в три месяца

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Кадр: Daily Mail

Трехмесячная Майла Гамбс (Myla Gumbs) из американского штата Техас после рождения обросла волосами с ног до головы. Об этом сообщает Daily Mail.

Как рассказала ее мать Кей'Йонна Гамбс (Kei'Yonna Gumbs), девочка родилась с пышной шевелюрой, но позже волосы начали расти у нее по всему телу и даже на лице. «Я была потрясена, когда увидела, как быстро у Майлы растут волосы, но это не имеет значения. Она замечательная, и я всегда буду любить ее», — заявила женщина.

Майла — четвертый ребенок Гамбс, однако подобная аномалия появилась только у нее. Женщина посоветовала другим матерям, чьи дети рождаются с подобной особенностью, принять их такими, какие они есть.

Заболевание, проявляющееся в избыточном росте волос по всему телу, называется гипертрихоз. Обычно оно связано с нарушением естественного гормонального фона. Болеют им преимущественно мужчины.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Сент-Пол, штат Миннесота, родила ребенка, покрытого густыми волосами. Руки, ноги, спину и плечи новорожденного покрывали черные волосы, а на лице намечалась борода.


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