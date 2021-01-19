Девочка родилась с седыми волосами из-за редкой генетической особенности

Жительница бразильского города Жижока-ди-Жерикуакуара решила научить свою двухлетнюю дочь не стесняться необычной внешности. Об этом пишет издание Daily Mail.

У дочери 43-летней Талулы Юзеф Азиз Виэйра (Talyta Youssef Aziz Vieira) от рождения были двухцветные волосы: среди черных волос, покрывающих большую часть головы, имелась заметная седая прядь.

Причина этог — пиебалдизм, или частичный альбинизм, редкая генетическая особенность, связанная с нехваткой клеток кожи, которые вырабатывают пигмент меланин. Пиебалдизм передается по наследству и был у матери, бабушки, тети и двоюродных сестер девочки.

В юности мать Майи стеснялась своей седой пряди и перестала скрывать белые волосы, когда ей было уже за 20. «Я прятала ее под другими прядями — боялась, что меня будут травить», — объясняет она.

Женщина хочет, чтобы ее ребенок гордился своими волосами. «Грустно, что людям приходится скрывать свои особенности, — говорит она. — Нам не нужно быть одинаковыми, чтобы быть красивыми».

В 2017 году сообщалось, что 25-летняя медсестра из Ганы, страдающая витилиго, стала успешной моделью. Из-за болезни на ее темной коже появились светлые пятна.