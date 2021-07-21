Девушка без передних зубов потратила почти миллион рублей на новую внешность

Американка родилась без двух передних зубов и потратила почти миллион рублей на «новую улыбку» из-за постоянной травли окружающих. На ее аккаунт в TikTok обратили внимание в The Sun.

В своих роликах 21-летняя Ханна Эдкок (Hannah Adcock), на которую в соцсети подписаны 17 тысяч человек, делится историями из повседневной жизни. В частности, девушка рассказала о своей внешности до процедур в клинике эстетической медицины.

«Я была страшненькой, все надо мной смеялись. У меня от природы не было двух передних зубов, и людям нравилось меня за это оскорблять», — призналась блогерша в одном из видео, которое набрало более двух миллионов просмотров.

Эдкок также заявила, что накопила девять тысяч фунтов стерлингов (892 тысячи рублей) на зубные импланты, которые в дальнейшем «изменили ее жизнь». После курса хирургических вмешательств девушка перекрасилась в блондинку и начала активно вести профиль в TikTok. По словам американки, после всех преображений у нее появилось множество поклонников.

В июне журналистка The Sun Лорен Виндел (Lauren Windle) рассказала о правильной технике чистки зубов и назвала главные ошибки, которые совершают люди во время процедуры. В частности, эксперт отметила, что необходимо не давить на зубы щеткой и чистить их бережно, чтобы избежать ослабления эмали. По этой причине Виндел рекомендует приобрести ортодонтическую щетку, которая позволяет аккуратно очищать труднодоступные места зубов и десен.