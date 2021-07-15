Врачи раскрыли опасность ядовитой губки для отбеливания зубов

Медики раскрыли опасность использования губки из меламиновой резины (особого вида пластика) для отбеливания зубов. Материал появился на портале Odditycentral.

Как сообщает издание, пользователи сети принялись публиковать видео, где они отбеливают зубы с помощью ядовитой губки, которую применяют для очищения поверхностей от загрязнений, например, ржавчины или пятен от маркера, во время уборки. На размещенных кадрах юзеры чистят ею зубы, не задевая десны, чтобы не навредить им.

Флешмоб запустила блогерша с никнеймом @theheatherdunn: ее пост набрал больше двух миллионов просмотров. Помимо нее предложенным лайфхаком воспользовались и другие пользователи сети, например, @wildviolet502, @dentite и @alleyalleyjude.

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Американский врач-ортодонт Бенджамин Винтерс (Benjamin Winters) предостерег пациентов от применения меламиновой губки не по назначению. По его словам, губка состоит из меламиновой резины, которая по структуре схожа с абразивной наждачной бумагой, которая при втирании в зубы разрушает их эмаль.

В то же время доктор Суджата Редди (Sujatha Reddy) объяснила, что в губке содержатся химические элементы, которые негативно влияют на внутренние органы человека. «Чистить зубы химией для уборки — не лучшая идея», — заключила эксперт.

В сентябре 2020 года опасный флешмоб в TikTok, сутью которого является отбеливание зубов концентратом перекиси водорода, напугал врачей. Одним из активных отбеливающих компонентов, используемых в безрецептурных и профессиональных продуктах для отбеливания зубов, является перекись водорода. Пользователи из США и Великобритании показали, как они наносят это химическое вещество на свои зубы, чтобы добиться более яркой улыбки.