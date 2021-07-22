Российский стилист и шоумен Сергей Зверев примет участие в выборах в Госдуму от республики Бурятия, представляя партию «Зеленые». Об этом сообщили в региональном избиркоме, пишет ТАСС.

В четверг, 22 июля, Зверев подал документы о выдвижении в качестве кандидата в депутаты. Уточняется, что в настоящий момент он идет под номером семь. «Зверев Сергей Анатольевич, дата рождения — 19 июля 1963 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — домохозяин, место жительства — город Москва. Член политической партии "Российская экологическая партия "Зеленые"», — указано в заявлении.

Всего в избирком Бурятии поступило девять заявок на участие в выборах в Госдуму.

О том, что Сергей Зверев намерен баллотироваться в Госдуму от Республики Бурятия, стало известно 7 июля. Стилист заявлял, что сумеет избраться в парламент, где намерен поднимать вопросы в области экологии.

В ноябре 2020 года в своем Instagram-аккаунте шоумен рассказал о намерении начать политическую карьеру. Зверев отметил, что в его социальные сети поступает множество предложений стать депутатом Госдумы от Бурятии. При этом он обратил внимание на то, что сообщения поступают не только от жителей республики, но и от других россиян.