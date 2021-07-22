Арестован судмедэксперт по делу о гибели замглавы департамента культуры Москвы

В Москве арестован судмедэксперт, проводивший исследование по делу о гибели замглавы департамента культуры столицы Леонида Ошарина. Об этом в четверг, 22 июля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, специалиста Александра Пенцакова подозревают в служебном подлоге. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании медику меры пресечения. Подозреваемый отправлен в СИЗО до 21 сентября.

22 апреля 2020 года сообщалось, что заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму. На теле чиновника не было обнаружено признаков насильственной смерти. Позже причиной его смерти назвали суицид.

47-летний Леонид Ошарин был назначен на должность заместителя руководителя департамента культуры Москвы в 2018 году. До этого был руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ и директором Московского академического театра им. В. Маяковского.