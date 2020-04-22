Названа причина смерти замглавы департамента культуры Москвы

Заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин совершил суицид. Причину смерти чиновника назвал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Собеседник агентства не уточнил деталей произошедшего.

Тело Ошарина было найдено в среду, 22 апреля, в его съемной квартире в Ялте. Следов насильственной смерти чиновника не зафиксировано.

Ранее об исчезновении замглавы департамента культуры Москвы сообщила его дочь Анастасия. Тогда же сообщалось, что правоохранительные органы ведут поиск Ошарина. По предварительным данным, он приехал в Ялту на такси из Краснодарского края и перестал выходить на связь.

47-летний Леонид Ошарин был назначен на должность заместителя руководителя департамента культуры Москвы в 2018 году. До этого был руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ и директором Московского академического театра им. В. Маяковского.

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