Россия
 
Последние новости
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Меркель о «Северном потоке-2»
Посол России заявил о враждебной тональности сделки США и Германии
Фигура дочери Сильвестра Сталлоне на фото в коротком платье взволновала фанатов
Врач предупредил россиян об опасном последствии COVID-19
В Германии рассказали о разрушенной Россией мечте Европы
Безос продал билеты в космос на миллионы долларов
Невролог раскрыл опасность коронавируса для «сов» и «жаворонков»
Юрию Антонову сделали тяжелую операцию в Австрии
Оценено влияние QR-кодов на рестораны Москвы
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянам предложили самостоятельно выбирать размер порции в кафе

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Россиянам предложили самостоятельно выбирать размер порции в кафе — стандартный, пониженный или повышенный. Такую инициативу Союз потребителей представил Роспотребнадзору, сообщают «Известия».

Авторы проекта предполагают, что он поможет бороться с «пищевым расточительством». «Регулировать объем порции можно и иначе, предлагая гостям заказать половину порции, три четверти либо целое блюдо», — подчеркнул председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

Организация также предложила создать рекомендации по оптимальному объему порций для людей разного веса: отмечается, что подобные инструкции может выпустить Роспотребнадзор. Эти меры позволят уменьшить потери продовольствия, считают в Союзе.

Таким образом, объясняют авторы проекта, Россия сделает значимый шаг в реализации одной из целей устойчивого развития, которые поставила ООН. Предполагается, что потери продовольствия в мире уменьшатся в два раза к 2030 году.

Ранее россиянам раскрыли способы распознать момент переедания. Одними из таких признаков являются ощущение растягивания желудка после еды, а также отрыжка, неприятные ощущения в животе и брожение газов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России поддержат новые ресторанные проекты
Россиян предупредили о риске попасть на операционный стол из-за переедания
Россияне оказались неспособны различать натуральные продукты