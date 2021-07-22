Россиянам предложили самостоятельно выбирать размер порции в кафе — стандартный, пониженный или повышенный. Такую инициативу Союз потребителей представил Роспотребнадзору, сообщают «Известия».

Авторы проекта предполагают, что он поможет бороться с «пищевым расточительством». «Регулировать объем порции можно и иначе, предлагая гостям заказать половину порции, три четверти либо целое блюдо», — подчеркнул председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

Организация также предложила создать рекомендации по оптимальному объему порций для людей разного веса: отмечается, что подобные инструкции может выпустить Роспотребнадзор. Эти меры позволят уменьшить потери продовольствия, считают в Союзе.

Таким образом, объясняют авторы проекта, Россия сделает значимый шаг в реализации одной из целей устойчивого развития, которые поставила ООН. Предполагается, что потери продовольствия в мире уменьшатся в два раза к 2030 году.

Ранее россиянам раскрыли способы распознать момент переедания. Одними из таких признаков являются ощущение растягивания желудка после еды, а также отрыжка, неприятные ощущения в животе и брожение газов.