Россияне оказались неспособны различать натуральные продукты

Большинство россиян оказались неспособны различать натуральные и ненатуральные продукты с маркировками «органический», «био», «эко» и так далее. Об этом пишет газета «Известия».

Так, на данный момент специальную сертификацию обязаны проходить лишь товары, помеченные как «органик». Следовательно, любые другие указанные на упаковке синонимы могут не соответствовать стандартам натуральной продукции.

Так, 80 процентов покупателей, опрошенных Роскачеством, ответили, что покупают органическую продукцию. При этом большинство не видит разницы между вышеуказанными терминами. Выяснилось, что лишь 17 процентов фокусируют свое внимание именно на маркировке «органический».

«Понятие "органический" у нас утверждено в 280-ФЗ, который вступил в силу с 1 января прошлого года. Для того чтобы продукт имел маркировку «органический», произведенный на территории РФ, он должен соответствовать ГОСТу и быть сертифицирован», — пояснил председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов.

При этом исполнительный директор Национального союза производителей и потребителей органической продукции Олег Мироненко отметил, что слово «био», в основном, используется в отношении молочных продуктов и означает наличие в них живых бактерий, а слово «эко», как правило, говорит о том, наносит ли производство вред окружающей среде, то есть, не несет информации о натуральности продукта.

При этом маркировка «натуральный», по словам эксперта, никак не регламентировала, и под этим термином каждый понимает что хочет.