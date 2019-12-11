Молочные продукты с растительными жирами захотели назвать по-новому

Производители предложили исключить молокосодержащую продукцию из техрегламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о безопасности молока. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на технический комитет при Росстандарте.

Отмечается, что предложенная мера поможет покупателям выделять среди ассортимента натуральную молочную продукцию, а также позволит по-другому регулировать обращение товаров с заменителями: например, называть их иначе, отметил глава технического комитета при Росстандарте Аркадий Пономарев.

На данный момент молокосодержащая продукция входит в категорию молочных продуктов. Производители могут заменить до 50 процентов жировой базы на растительные жиры. Несмотря на то, что на этикетках таких продуктов указывается аббревиатура ЗМЖ (с заменителем молочного жира), покупатели редко изучают состав и ассоциируют их с натуральными молочными продуктами, что является заблуждением.

Поэтому производители предлагают назвать такие товары по-новому. В частности, густая продукция может получить такие названия, как крем, паста, соус и десерт, а жидкая — коктейль или напиток. Пономарев подчеркнул, что новые названия также не должны вводить покупателей в заблуждение.

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