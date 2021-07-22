Девушка прославилась в сети благодаря идентичному Марго Робби лицу

Девушка обрела популярность в соцсетях благодаря лицу, идентичному внешности австралийской актрисы Марго Робби. Об этом сообщает Cosmopolitan.

23-летняя жительница Лондона Робин (Robyn) активно ведет страницу в TikTok, где размещает видео своей повседневной жизни под треки современных исполнителей.

Длинные светлые волосы, крупные голубые глаза и другие сходные с Марго Робби черты лица прославили ее в соцсети: в настоящий момент на англичанку подписаны 123,4 тысячи человек, а ее ролики набирают до трех миллионов просмотров.

Подписчики постоянно сравнивают блогершу со знаменитой актрисой, а также предполагают, что она является ее родственницей. «Вы — клоны! Это какая-то шутка природы!», «Скажи честно, ты ее сестра?», «Ты очень сильно похожа на Марго. Знаю, это самый распространенный комментарий под твоими видео», — пишут они в TikTok.

Сама Робин никак не комментирует высказывания поклонников.

В июне стало известно о девушке, которая прославилась в сети из-за внешнего сходства с предпринимательницей и телезвездой Кайли Дженнер, признанной самой высокооплачиваемой знаменитостью, и расстроилась. Пользовательница TikTok с никнеймом peachykayy регулярно делится на своей странице развлекательными роликами. На кадрах одного из последних видео она призналась, что ее регулярно сравнивают с Дженнер до пластической хирургии. Подписчики обратили внимание на тонкие губы, форму подбородка, прическу и расположение бровей.